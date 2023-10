Sassuolo e Lazio, questa sera alle 20.45, chiudono il sabato di Serie A. Neroverdi, che ospitano i biancocelesti al Mapei Stadium di Reggio Emilia, a caccia di una vittoria che manca da due giornate. Infatti, dopo le straordinarie vittorie contro Juventus e Inter, gli uomini di Dionisi hanno raccolto un solo punto dalle gare con Monza e Lecce. Diversa la situazione in casa Lazio. La formazione di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Atalanta, è chiamata a dare continuità ai risultati in campionati: i biancocelesti, attualmente, nonostante i tre punti dell’ultima sfida, militano ancora nella parte bassa della classifica a seguito di una partenza tutt’altro che esaltante e soddisfacente. Il match sarà visibile su Sky Sport e DAZN, e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.