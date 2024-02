Sassuolo-Napoli 1-6: Osimhen trascina i partenopei con una tripletta. Juventus avvisata

Fin dai primi istanti di gioco è il Napoli ad avere il pallino del gioco ma al 17′ è il Sassuolo a passare in vantaggio. Cross di Pedersen dalla destra, Traorè anticipa Pinamonti ma Racic da fuori area colpisce il pallone in maniera chirurgica nell’angolino basso. In due minuti tra il 29′ e il 31′ il Napoli la ribalta prima con una grande azione conclusa da Rrahmani e poi con Osimhen. Il nigeriano fa anche il secondo personale al minuto 41 e porta i partenopei sul 1-3.

Il Napoli dilaga contro il Sassuolo

Nel secondo tempo gli uomini di Calzona dilagano grazie a un super Osimhen che mette a referto la tripletta personale su un grave errore della difesa neroverde al 47′. Quattro minuti dopo è Kvaratskhelia a trovare un gran gol rientrando sul destro e al limite dell’area calcia sul secondo palo. Il georgiano trova anche la doppietta al 75′ sugli sviluppi di corner, la palla rimane nei pressi dell’area sulla sinistra, primo tiro ribattuto e sulla ribattuta calcia forte sul primo palo e segna.

Tabellino del match

Reti: 17′ Racic, 29′ Rrahmani, 31′ 41′ 47′ Osimhen, 51′ 75′ Kvaratskhelia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi (77′ Kumbulla), Ferrari, Doig (57′ Missori); Racic (57′ Volpato), M. Henrique; Bajrami (87′ Kumi), Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti (77′ Defrel). All. Bigica

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani (62′ Natan), Mario Rui; Anguissa, Lobotka (80′ Dendoncker), Traorè (76′ Zielinski); Politano (62′ Raspadori), Osimhen (76′ Simeone), Kvaratskhelia. All. Calzona

Arbitro: Daniele Chiffi