Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca domani pomeriggio alla 1715 al Mapei l’attesa sfida tra Sassuolo e Pisa, squadre che guidano la classifica di Serie B con i neroverdi che precedono i nerazzurri di 5 lunghezze. Partita che vedrà lo stadio di Reggio Emilia pieno in ogni ordine di posto, con 7000 tifosi nerazzurri che raggiungeranno l’Emilia, cifra da brividi per la categoria, ma che sicuramente farebbe concorrenza a molte big di Serie A. Il pareggio, dopo l’X dello Spezia di questa sera accontenterebbe tutti, ma Grosso ed Inzaghi sono due vincenti che chiedono alle loro squadre di lottare per i tre punti. Grosso deve rinunciare a Thorvedt e Skjelelrup, mentre Inzaghi non ha disponibili Solbakken e Vignato.

Sassuolo-Pisa probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Mazzitelli, Boloca; Berardi, Verdi, Laurienté; Moro. Allenatore: Fabio Grosso

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi

DOVE VEDERLA IN TV

La partita tra Sassuolo e Pisa sarà visibile in chiaro su DAZN, ma anche sul canale LABchannel di Amazon Prime video.