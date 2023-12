Sassuolo-Roma, le ultimissime sulle formazioni

Lo ha detto ieri Mou in conferenza stampa, la sfida di oggi sarà fondamentale per i giallorossi per capire se veramente si è alzato il livello e se la squadra di Mourinho tirerà fuori quella personalità che serve per vincere in trasferta. Non sarà facile però perchè il Sassuolo ha già spaventato e battuto la Roma, visto che Pinamonti si trasforma.

Sassuolo-Roma: le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Azmoun, Lukaku. All. Mourinho