Il 3 dicembre 2023 alle 18:00, il Mapei Stadium ospiterà un’emozionante sfida di Serie A tra Sassuolo e Roma. Con Sassuolo al 14° posto con 15 punti e Roma al 5° con 21 punti, entrambe le squadre entrano in campo dopo aver ottenuto vittorie importanti, rispettivamente contro Empoli e Udinese. La formazione di Mourinho, dopo la deludente partita di Europa League terminata per 1-1 contro il Servette, cerca continuità di risultati in campionato, dall’altra parte però c’è un Sassuolo forte e ben organizzato.

Sassuolo-Roma, comparazione quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker la Roma è favorita, con segno 2 che oscilla intorno al 2.00 su snai e al 2.05 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.70 mentre una vittoria (segno 1) del Sassuolo gravita intorno al 3.65. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Sassuolo (1): 3.65 Pareggio (X): 3.65 Roma (2): 2.00

: Gol Gol : Sassuolo (1): 3.60 Pareggio (X): 3.70 Roma (2): 2.00

: Sportbet : Sassuolo (1): 3.65 Pareggio (X): 3.75 Roma (2): 2.05

:

Dionisi con Pinamonti, Laurientè e Berardi

Il Sassuolo arriva dopo una vittoria contro l’Empoli, una partita che ha evidenziato la loro capacità di reagire e ribaltare il risultato. Dionisi, l’allenatore, mette in evidenza l’importanza della vittoria in una fase delicata per la squadra. Il Sassuolo si affida al solito tridente; Pinamonti, Laurientè e Berardi, con Thorstvedt e Matheus Henrique in mediana insieme a Boloca.

Mourinho si affida al solito tandem; Dybala-Lukaku

La Roma, sotto la guida di Mourinho, ha recentemente superato l’Udinese, con Dybala e Lukaku come giocatori decisivi. La squadra mostra una buona forma, nonostante un pareggio in Europa League contro il Servette. Mourinho potrebbe affidarsi nuovamente al tandem Dybala–Lukaku per la sfida contro il Sassuolo​​, con Karsdorp e Spinazzola favoriti per una maglia da titolare sulle corsie laterali.

Statistiche e Curiosità

Bilancio al Mapei Stadium : 5 vittorie Roma, 4 pareggi, 1 vittoria Sassuolo.

: 5 vittorie Roma, 4 pareggi, 1 vittoria Sassuolo. Recenti Confronti : Sassuolo imbattuto in 6 degli ultimi 7 incontri con la Roma (2V, 4N).

: Sassuolo imbattuto in 6 degli ultimi 7 incontri con la Roma (2V, 4N). Roma in Trasferta : 3 pareggi consecutivi nelle ultime visite a Sassuolo.

: 3 pareggi consecutivi nelle ultime visite a Sassuolo. Statistiche di Fine Partita : Roma – 11 gol negli ultimi 15 minuti di gioco, seconda solo al Barcellona nei top 5 campionati europei.

: Roma – 11 gol negli ultimi 15 minuti di gioco, seconda solo al Barcellona nei top 5 campionati europei. Prestazioni Individuali : Domenico Berardi (Sassuolo) – maggior numero di gol su rigore nei top 5 campionati europei nel 2023 (10 su 10 tentativi)​

: Domenico Berardi (Sassuolo) – maggior numero di gol su rigore nei top 5 campionati europei nel 2023 (10 su 10 tentativi)​ In caso di pareggio , il Sassuolo archivierebbe il terzo pareggio consecutivo per la prima volta dal 2019.

, il Sassuolo archivierebbe il terzo pareggio consecutivo per la prima volta dal 2019. Andrea Pinamonti, ha un record eccellente contro la Roma, avendo segnato 5 reti in 8 gare. Allo stesso tempo, Andrea Belotti ha segnato ben nove reti contro il Sassuolo, il massimo contro qualsiasi squadra in Serie A​

Precedenti Sassuolo Roma

Sassuolo e Roma hanno avuto 20 precedenti in Serie A, con la Roma che ha ottenuto 9 vittorie, 9 pareggi e Sassuolo 2 vittorie. Al Mapei Stadium, il bilancio è di 5 vittorie per la Roma, 4 pareggi e una sola vittoria per il Sassuolo. Inoltre, la Roma è una delle squadre contro cui il Sassuolo ha vinto meno, solo 2 volte.

Probabili Formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Lauriente’; Pinamonti. All.: Dionisi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

Sassuolo-Roma, consigli e analisi finale

La partita tra Sassuolo e Roma si prospetta ricca di gol, seguendo il trend degli ultimi cinque incontri che hanno tutti visto entrambe le squadre segnare. Data la qualità degli uomini di Dionisi e la loro capacità di fare la differenza in campo, ci si può aspettare una partita equilibrata con probabili momenti di brillantezza da entrambe le parti.

La Roma, con la sua forza in attacco guidata da Dybala e Lukaku, ha tutte le carte in regola per prevalere, ma il Sassuolo non va sottovalutato, specialmente con giocatori come Berardi e Pinamonti che possono sfruttare ogni opportunità. Potrebbe esserci un’intensa battaglia con possibili 2 gol per parte, riflettendo un match competitivo e aperto a qualsiasi risultato. Il match potrebbe quindi inclinarsi verso un pareggio con molti gol, o su una vittoria di misura della formazione di Mourinho.

Risultati Esatti: 2-1/2-2/1-2.

Giocatori Chiave: Occhio al più classico del gol dell’ex di Pellegrini.