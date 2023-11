Nessun grande cambio per Dionisi rispetto alla gara contro il Torino. Il tecnico neroverde, alle prese la scelta del difensore titolare, conferma Erlic come centrale accanto a Ferrari, preferito a Tressoldi e Viti. Fasce affidate ancora a Toljan e Vina. Centrocampo a due per il Sassuolo, con Boloca accanto a Racic, a sostegno del trio composto da Berardi, Bajrami e Laurienté sulla trequarti. In avanti il solo Pinamonti. Inzaghi fa i conti con l’assenza di Cabral e con i problemi di Candreva. In attacco, con Dia, probabile maglia da titolare per Ikwuemesi insieme a Tchaouna. Torna Gyomber al centro del reparti difensivo, davanti a Ochoa, con Pirola; Daniluc e Maggiore sulle corsie laterali. In mezzo al campo ancora Coulibaly, Maggiore e Bohinen.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Tchaouna, Ikwuemesi, Dia. All. Inzaghi.