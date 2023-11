Sassuolo-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Si apre la dodicesima giornata di campionato. Al Mapei Stadium, ospite del Sassuolo, arriva la Salernitana, questo pomeriggio alle 18.30. Neroverdi, a caccia di una vittoria che manca manca da cinque giornata, provano a riscattare la sconfitta subita lunedì sera contro il Torino. Dall’altra parte, la Salernitana, ultima, unica squadra con lo 0 sulla casella vittorie da inizio campionato, sconfitta nell’ultima gara dal Napoli. L’ultimo precedente in Emilia, risalente a ottobre 2022, ha visto la formazione di Dionisi imporsi in un netto 5-0. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.