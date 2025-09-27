Sassuolo-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Sassuolo e Udinese si preparano al lunch match della quinta giornata di campionato: entrambe reduci da una sconfitta contro le milanesi (Inter e Milan), le due formazioni hanno intenzione di rialzarsi e tornare alla vittoria. Grosso si affida al solito tridente offensivo, mentre a centrocampo spazio all’esperienza di Matic e alla quantità di Vranckx e Koné; Runjaic risponde con il classico 3-5-2 nel quale Zaniolo dovrebbe trovare nuovamente spazio dal primo minuto dopo la bella prestazione in Coppa Italia. La partita, in programma domenica 28 settembre alle 12:30, verrà trasmessa su DAZN.

Sassuolo-Udinese, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic