Scaroni: “Con l’Inter c’è stima dentro e fuori dal campo. Esonero Fonseca? No, gli auguriamo che vinca tanto”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato di Fonseca e delle dichiarazioni di Cardinale sull’Inter.

Le parole di Scaroni

Quale sarà il futuro della Lega Calcio?

“Credo che al di là delle dispute giuridiche sull’eleggibilità di Simonelli, la volontà di cambiare espressa da 14 club su 20 finirà per prevalere”.

Fonseca a rischio esonero?

“Ma no, tutti gli auguriamo che vinca tanto”.

Negli ultimi giorni c’è stato un botta e risposta a distanza tra Cardinale e Marotta.

“Cardinale, da uomo di sport e non solo businessman, faceva riferimento alla passata proprietà dell’Inter e non certo al club nerazzurro. Sul campo ci affrontiamo e vogliamo batterci, come nell’ultimo derby, magari a volte ci prendiamo in giro bonariamente, ma è evidente che fuori c’è stima e c’è una collaborazione leale con l’Inter, figuriamoci se possiamo non avere rispetto: condividiamo lo stadio da sempre e assieme stiamo lavorando per costruirne uno nuovo. Milano è poi una realtà sui generis in cui i tifosi per fortuna possono andare a vedere il derby mischiandosi assieme, in un clima sereno”.