Calciomercato, il Lipsia vuole Schick: ma la Roma non scende con il prezzo

Calciomercato, il Lipsia vuole tenersi Schick

Trattative in corso tra Lipsia e Roma, per il prolungamento del prestito del giocatore ceco. La società di proprietà della RedBull, non ha esercitato il diritto del riscatto entro i termini stabiliti (15 giugno 2020) nonostante le ottime prestazioni del giocatore, 10 gol in 20 partite, e la contemporanea partenza di Werner destinazione Chelsea. Ad oggi il futuro del giocatore è decisamente incerto.

Schick, la Roma non vuole scendere sotto i 25 milioni.

Il Lipsia dal canto ha offerto alla Roma un acquisto a cifre ridotte o un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto differito di un anno. Ma le due Società non trovano un accordo sulle cifre. La squadra giallorossa non vuole scendere sotto i 25 milioni mentre la squadra tedesca nono vuole offrire più di 20 milioni. Come anticipato da Nagelsmann, in conferenza stampa: “non possiamo pagare la cifra richiesta, quindi stiamo ancora negoziando”. Le due squadre riusciranno a trovare una linea di accordo sulle cifre? Rimanete connessi