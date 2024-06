Scozia-Ungheria, probabili formazioni e dove vederla

Alla Stuttgart Arena si affrontano le due squadre meno forti del girone A che si giocano il terzo posto che potrebbe valere gli ottavi. Se la Scozia dovesse vincere molto probabilmente passerebbe come migliore terza con 4 punti. Solo in due occasioni l’Ungheria aveva perso tutte le sue partite in un grande torneo internazionale, a EURO 1972 e nei Mondiali del 1978. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo domenica 23 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Scozia-Ungheria

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Hanley, Hendry, Tierney; Patterson, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay, McGinn; Adams. Ct. Clarke

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, Schafer, Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. Ct. Rossi