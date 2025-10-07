Segui la puntata di Sport Paper TV in diretta streaming | Live dalle 22.10

Nuova puntata di Sport Paper TV, questa sera alle 21.10

Questa sera dalle 22.10 nuova puntata di SportPaper TV in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. Si parlerà di Serie A, la sorprendente Roma di Gasperini in vetta col Napoli di Conte. La nuova Inter di Chivu che vince e convince. La Lazio a caccia di riscatto e il racconto della sfida tra Juventus e Milan. Si parlerà ovviamente anche di Nazionale, con gli azzurri di Gattuso a caccia di punti per accedere al Mondiale. Una puntata da non perdere. In diretta dalle 22.10 sul canale 17 di T9 nel Lazio.

Anche in streaming dalle 22.10