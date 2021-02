Ufficializzata la formazione di Franco Smith per il match di sabato alle 15.15 italiane (14.15 locali) contro l’Inghilterra a Twickenham nel secondo turno del Guinness Sei Lezioni 2021.

La formazione per Inghilterra – Italia

Sono due i cambi della formazione titolare degli Azzurri rispetto all’esordio contro la Francia di sabato scorso.

Confermato il triangolo allargato sceso in campo contro la Francia con Trulla estremo e le due ali trevigiane Sperandio e Ioane. A primo centro torna titolare Carlo Canna (49a presenza con la maglia azzurra) che affiancherà Brex, fresco d’esordio internazionale sabato scorso allo Stadio Olimpico di Roma.



Mediana per il terzo incontro consecutivo alla coppia Garbisi–Varney. Nel pacchetto di mischia Andrea Lovotti ritrova la maglia azzurra numero uno a quasi un anno di distanza dalla sua ultima apparizione. Il sinistro piacentino fa reparto in prima linea con capitan Bigi e Riccioni, confermati insieme alla seconda linea con Sisi e Lazzaroni ed alla terza linea con Lamaro, Negri e Meyer.



Due novità in panchina rispetto al debutto nel Torneo, con il rientro dell’apertura Allan e del centro Mori pronti a scendere in campo a gara in corso insieme agli avanti Lucchesi, Fischetti, Zilocchi, Cannone, Ruzza ed all’utility back Palazzani.



Oltre ai 23 giocatori inserita in lista gara, partiranno per l’Inghilterra anche Pietro Ceccarelli, Marco Manfredi, Riccardo Favretto e Callum Braley e rientreranno ai propri club di appartenenza Cherif Traorè, Daniele Rimpelli, Maxime Mbandà, Mattia Bellini e Pierre Bruno.



Le parole di Smith in vista del match: “Affronteremo una delle squadre migliori al mondo in uno stadio iconico. Abbiamo lavorato duro in questa settimana con ulteriore specificità su alcuni fattori con l’obiettivo di avere una prestazione di alto livello sabato”.

I convocati



La formazione che scenderà in campo:

15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 4 caps)*

14 Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 9 caps)*

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 1 cap)

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 48 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 2 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)*

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 4 caps)

8 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 3 caps)*

7 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 10 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 29 caps)

5 David SISI (Zebre Rugby Club, 12 caps)

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 12 caps)*

3 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 8 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 33 caps) – capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 43 caps)*



A disposizione:

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 3 caps)*

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 9 caps)*

18 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 9 caps)*

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 20 caps)*

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 42 caps)

22 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 60 caps)

23 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 5 caps)*

*membro accademia FIR Ivan Francescato