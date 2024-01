Senegal-Costa d’Avorio, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di Coppa d’Africa tra Senegal e Costa d’Avorio al Charles Konan Banny Stadium di Yamoussoukro, lunedì alle 21. Da una parte i campioni d’Africa in carica, il Senegal, usciti a punteggio pieno dal Gruppo C, con 8 gol fatti e uno subito. Dall’altra, la Costa d’Avorio, padrona di casa, attualmente tra le delusioni della competizione, qualificata grazie al rientro tra le migliori terze con soli 3 punti racimolati, grazie alla vittoria nella gara d’esordio contro la Guinea-Bissau. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni di Senegal-Costa d’Avorio:

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; P.M. Sarr, Gueye, Camara; I. Sarr, H. Diallo, Mané. CT. Cissé.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo; Boly, Ndicka, Konan; Sangaré, Kessié, S. Fofana; Diakité, Pepé, Kouame. CT. Faé.