Serie A, si torna in campo

La Serie A verso la ripresa, il tanto atteso protocoppo è arrivato, in anticipo rispetto al previsto. I club preparano la ripresa, come riporta sportmediaset ci si prepara sperando in una ripartenza il 13, ma ci vorrebbe un nuovo decreto del Governo che revochi il divieto di ogni attività sportiva fino al 14, o il 20 giugno, data più plausibile. Figc e lega confidano di poter disputare tutte e 124 le gare restanti. Ancora viva la pista B, nel caso in cui non si riuscisse a portare a termine il torneo più tribolato dal secondo dopoguerra, che porta ai play off. Inviato in queste ore dalla Figc, in anticipo sul programma, al Governo il protocollo sanitario per le partite che dovrà essere ora validato da comitato tecnico scientifico.