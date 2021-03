Nonostante una buona ripresa, la San Marino Academy perde 2-0 contro la Roma. Le capitoline vanno in vantaggio a metà primo tempo, ma riescono a chiudere la gara solo al 4’ di recupero con la squadra di San Marino che era riversata in avanti alla ricerca del pareggio.

Cronaca





Nel primo tempo le giallorosse sono molto pericolose e spingono molte. In questa frazione di gioco la San Marino Academy soffre molto le fughe di Thomas che al 21’ serve l’assist per l’1-0 di Serturini che, sola davanti a Ciccioli insacca. Sempre la 15 capitolina 4 minuti più tardi serve Thomas che, prima di testa e poi di sinistro, non trova il raddoppio. La Roma continua a creare occasioni ma non riesce a concretizzare, mentre le sammarinesi soffrono e non riescono ad attaccare. Al 38’ le ospiti trovano la prima vera occasione con Menin che cerca l’incrocio dal limite, ma trova Caesar pronta a bloccare. Sul finire del primo tempo le due squadre non riescono a concretizzare le occasioni che gli si presentano.



Nella ripresa la squadra ospite scende in campo con un atteggiamento migliore rispetto al primo tempo, ma la prima occasione è della Roma, con Erzen che non riesce a concretizzare su un disimpegno sbagliato di Menin. Le biancoazzurre attaccano e trovano buone occasioni: una all’ora di gioco con la neoentrata Barbieri, che però non inquadra la porta e un’altra al 72’ con Rigaglia che passa di forza su Swaby, ma spedisce la palla fuori bersaglio. San Marino continua a pressare e prova a colpire Caesar che era rimasta fuori dai pali, ma il mancino di Landa è sfortunato. L’ingresso di Andressa da energia alla Roma che all’83’ cerca il raddoppio con Serturini, ma il tiro è disinnescato dal portiere ospite. Nei minuti finali le ospiti giocano il tutto per tutto e sugli sviluppi di una punizione indiretta di Musolino, reclamano un fallo su Barbieri che va a terra in area, ma l’arbitro non ravvisa gli estremi per il rigore. Lo sbilanciamento offensivo di San Marino spiana la strada a Bonfantini che sola davanti a Ciccioli segna il gol del definitivo 2-0.





Tabellino



Serie A Femminile 2020-21, 17. giornata | AS Roma – San Marino Academy 2-0



AS ROMA [4-2-3-1]

Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia (dal 69’ Pettenuzzo); Bernauer, Ciccotti (dall’89’ Severini); Thomas, Giugliano (dal 78’ Andressa), Serturini, Banusic (dal 65’ Bonfantini)

A disposizione: Baldi, Corrado, Corelli, Massa, Battistini

Allenatore: Elisabetta Bavagnoli



SAN MARINO ACADEMY [4-4-1-1]

Ciccioli; De Sanctis (dall’80’ Micciarelli), Montalti, Kunisawa, Piazza; Menin (dal 65’ Rigaglia), Corazzi (dall’80’ Musolino), Brambilla, Baldini (dal 57’ Barbieri); Chandarana, Landa

A disposizione: Salvi, Nozzi, Vecchione, Babnik, Costantini

Allenatore: Lorenzo Vagnini (sostituisce Alain Conte)



Arbitro: Cristian Cudini di Fermo

Assistenti: Simone Teodori di Fermo, Marco Carrelli di Campobasso

Marcatori: 21’ Serturini, 90+4’ Bonfantini