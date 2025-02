Serie A, Fiorentina-Inter 3-0 | Una doppietta di Kean trascina i viola

A distanza di poco più di 2 mesi, lo stadio Artemio Franchi di Firenze fa nuovamente da sfondo alla sfida tra Fiorentina e Inter, interrotta dopo appena 17′ per l’ormai noto malore accusato da Edoardo Bove. Si riparte proprio dal 17′ di gioco, gara in cui potranno scendere in campo solamente i giocatori risultanti tesserati al 1° dicembre 2024. Non ci sarà dunque spazio per gli innesti dell’appena concluso mercato di riparazione.

Fiorentina-Inter, una viola stoica conquista i 3 punti

Forcing iniziale dei nerazzurri, i quali sembrano subito trovare il vantaggio al 30′ con Carlos Augusto che colpisce su sviluppi da angolo, partendo tuttavia in posizione fuorigioco. Non sono da meno i viola che sfiorano il gol con Kean che, sottoporta schiaccia di testa ma deve arrendersi ad un poderoso intervento di Sommer. Partita tutto sommato equilibrata con l’Inter che prova a dominare il gioco e una Fiorentina molto abile in ripartenza. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Buon inizio di ripresa per gli uomini di Inzaghi che aumentano i giri del motore costringendo la viola nella propria metà campo. Tuttavia è proprio la Fiorentina a passare avanti al 60′: su sviluppi da corner il pallone arriva a Ranieri che con un preciso rasoterra di prima intenzione fa 1-0. Passano meno di 10′ e i padroni di casa trovano il raddoppio: cross dalla trequarti di Dodo per Kean che stacca e batte Sommer con un bel colpo di testa. Dopo il gol subito, l’Inter prova ad essere più spregiudicata, riuscendo a costruire un paio di potenziali occasioni, senza però riuscire a scalfire del tutto la difesa gigliata. Nel finale arriva addirittura il tris viola: passaggio sbagliato di Dimarco sul quale si avventa Kean che infila Sommer in uscita, siglando la sua doppietta personale. Vittoria fondamentale per la Fiorentina che continua a sognare la qualificazione alla prossima Champions. Brutta battuta d’arresto invece per i milanesi che giocano tutto sommato un buon primo tempo non riuscendo tuttavia a sfruttare la buona mole di gioco.

Fiorentina-Inter, il tabellino

3-0

Reti: 60′ Ranieri (F); 67′ 89′ Kean(F);

Ammoniti: 67′ Kean(F);

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens(87′ Colpani); Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran(92′ Cataldi), Kean(92′ Caprini). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Harder, Rubino, Caprini, Colpani. Allenatore: Raffaele Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni(69′ Dimarco); Dumfries, Frattesi(82′ Asllani), Calhanoglu(69′ Barella), Mkhitaryan(69′ Arnautovic), Carlos Augusto(82′ Taremi); Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Acerbi, Asllani, Barella, Pavard, Dimarco, Darmian, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi