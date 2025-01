Inter, la Fiorentina spinge per Arnautovic. Viola a caccia di un vice Kean

Arnautovic nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina continua la ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Moise Kean, soprattutto dopo la recente cessione di Christian Kouamé. Con l’opzione Tzimas che si allontana, il club viola avrebbe individuato in Marko Arnautovic un possibile rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da “fcinternews.it”, l’attaccante austriaco avrebbe richiesto un contratto della durata di 18 mesi con un ingaggio pari a 2,5 milioni di euro a stagione. La sua partenza dall’Inter potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui Joaquin Correa offrisse maggiori garanzie o se i nerazzurri riuscissero a individuare un sostituto adeguato.

L’ eventuale arrivo di Arnautovic potrebbe rappresentare un’operazione da ultime ore di mercato, similmente a quanto accaduto nella scorsa estate con Milan Djuric. Allora, la Fiorentina tentò di ingaggiare l’attaccante bosniaco nel penultimo giorno di trattative, ma il Monza bloccò la cessione per l’impossibilità di trovare un sostituto in tempo utile. In questo scenario, l’interesse della Fiorentina per Arnautovic appare concreto, con il gradimento del giocatore classe 1989 che sarebbe già stato incassato dalla dirigenza viola. Restano ora da valutare le condizioni per una possibile trattativa nelle ultime ore di mercato.