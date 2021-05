La Serie A chiude il capitolo 2020/21 e in Champions League ci vanno Milan e Juventus. Il Napoli si blocca contro il Verona e va in Europa League.

Serie A, ultima di campionato

Nell’ultima giornata di Serie A, il Napoli trova soltanto il pareggio per 1-1 con il Verona, chiude così al 5° posto in classifica e deve dire addio alla Champions League, accontentandosi dell’Europa League. Discorso differente per Milan e Juventus che vincono e passano. La Juve stende il Bologna per 4-1, il Milan oscura la Dea per 2-0.

Serie A, il Napoli si inceppa contro il Verona; Juve e Milan in Champions

Gara sottotono degli azzurri, probabilmente la peggiore del girone di ritorno, che pagano eccessivamente la tensione per l’enorme posta in palio. Dopo grandi risultati nelle ultime partite, nella più importante si inceppa la macchina degli azzurri. L’ex Rrahmani sblocca la gara al 60′, Faraoni gela il San Paolo al 69′.

Al Dall’Ara la Juventus raggiunge la sua missione. La formazione di Pirlo travolge il Bologna 4-1 e chiude la stagione al quarto posto. A Bologna è Chiesa (6′) sblocca il match di sinistro, poi una magia di Dybala innesca il raddoppio di Morata (30′) e Rabiot (45′) firma il tris. Nella ripresa a segno ancora Morata (47′) e Orsolini (86′).

Il Milan chiude al secondo posto in classifica. Vince contro la formazione di Gasperini alla Gewiss Arena ed è Champions per i rossoneri. A Bergamo decisive le due reti di Kessie, entrambe su rigore (43′ e 48′ st) che portano la squadra di Pioli al secondo posto finale. Grande festa a Milano.