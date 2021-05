Andrea Pirlo sceglie gli 11 titolari per Bologna-Juventus e clamorosamente non c'è Cristiano Ronaldo.

Bologna-Juventus

La Juventus di Andrea Pirlo si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Bologna. La formazione piemontese deve vincere per sperare di agguantare un posto in Champions League, in attesa anche degli altri risultati (Atalanta-Milan e Napoli-Verona).

Bologna-Juventus, Pirlo mette CR7 in panchina

Il Bologna di Mihajlovic non ha granché da chiedere alla gara, al massimo una prova d’orgoglio, la Juventus l’ambita partecipazione alla prossima Champions League. In attesa del fischio d’inizio al Dall’Ara, arriva la notizia degli 11 titolari in campo contro il Bologna. Clamorosamente non c’è Cristiano Ronaldo. In attacco ci sono Dybala e Morata. Una scelta inspiegabile quella del tecnico bianconero. Sicuramente a fine gara si scoprirà di più.

Bologna-Juventus, formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Medel, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Valeri di Roma.

Guardalinee: Preti e Peretti.

Quarto uomo: Fabbri.

Var: Giacomelli.

Avar: Di Vuolo.