Serie A, Koopmeiners e Mbangula riprendono il Bologna (2-2) | Non basta il doppio vantaggio firmato Ndoye e Pobega

Juventus e Bologna si danno battaglia nell’anticipo della 15a giornata di Serie A. Prima volta da ex per mister Motta che spera di ritrovare la vittoria dopo 3 pareggi consecutivi tra campionato e Champions. Gli ospiti invece arrivano allo Stadium galvanizzanti dal 4-0 in Coppa Italia ai danni del Monza di Nesta. Partono bene i rossoblù che dopo appena 10′ colpiscono un palo con Ndoye. È scatenato l’esterno svizzero che al 30′ concretizza la supremazia felsinea: bel filtrante di Holm per il numero 11 che con un gran destro sotto la traversa batte Perin e fa 1-0. Lo svantaggio scuote i bianconeri che alzano i ritmi che riescono a mettere in difficoltà gli avversari in almeno un paio di occasioni, in particolare grazie a Conceicao. Nel finale della prima frazione arriva l’opportunità più importante sul sinistro di Vlahovic che dopo un’azione prolungata, riceve un suggerimento alto di Koopmeiners e calcia al volo, trovando però una pronta risposta di Skorupski. Si va a riposo sul parziale di 0-1 in favore degli uomini di Italiano.

Juventus-Bologna, i bianconeri non sanno più vincere

Ad inizio ripresa il Bologna rialza i ritmi e trova il raddoppio: su un recupero alto il pallone arriva a Castro, l’argentino col tacco inventa un assist geniale per Tommaso Pobega che con lo scavetto batte Perin firmando il 2-0 ospite. Come accaduto nel primo tempo, la Juventus cambia atteggiamento dopo il gol subito e questa volta riesce a riaprire la partita: Conceicao premia la sovrapposizione sulla destra di Danilo, il capitano effettua un cross basso per Koopmeiners che col piattone riapre i conti facendo 1-2. Negli ultimi 20′ i bianconeri vanno alla disperata ricerca del pareggio, non riuscendo però a scalfire la difesa felsinea, almeno fino al 91′ con Mbangula che con un bellissimo destro da fuori sul secondo palo fa 2-2. Quinto risultato utile nelle ultime 6 per il Bologna che dà seguito ad un ottimo momento. Situazione opposta per gli uomini di Motta che, complici le varie assenze, sembrano essere entrati in un periodo di assoluta crisi, con il successo che manca addirittura dal 2-0 nel derby del 9 novembre.

Juventus-Bologna, il tabellino

2-2

Reti: Ndoye (B); Pobega (B); 62′ Koopmeiners (J); 91′ Mbangula (J).

Ammoniti: 17′ Weah (J); 32′ Odgaard (B); 72′ Kalulu (J); 76′ Castro(B); 77′ Holm(B); 82′ Vlahovic (J); 82′ Lucumì (B);

Juventus(4-2-3-1): Perin; Danilo (C), Gatti(79′ Savona), Kalulu, Cambiaso(13′ Rouhi); Locatelli(63′ Thuram), Fagioli(63′ Yildiz); Conceicao, Koopmeiners, Weah(79′ Mbangula); Vlahovic. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Yildiz, Adzic, Thuram, Savona, Rouhi, Owusu, Pugno, Pagnucco, Rizzo, Mbangula. Allenatore: Motta.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Holm(84′ Posch), Beukema, Lucumí, Miranda; Pobega(79′ Moro), Freuler (C); Ndoye, Odgaard(60′ Fabbian), Dominguez(84′ Iling-Junior); Castro(79′ Dallinga). A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Posch, Erlic, Moro, Karlsson, Iling-Junior, Casale, Corazza, Ferguson, Dallinga, De Silvestri, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Italiano.