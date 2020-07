Il Giudice sportivo ha squalificato nove giocatori dopo gli incontri della 33^ giornata

Di seguito il comunicato ufficiale:

Sono nove i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di Serie A dopo gli incontri della 33/a giornata. Si tratta di Berardi, Bourabia e Magnanelli(Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Darmian e Grassi (Parma), Di Lorenzo (Napoli), Ionita (Cagliari) e Okaka (Udinese). Tra i tecnici, un turno di stop anche per Ivan Juric del Verona, espulso nel match con la Roma, per avere, “all’8° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose nonché esclamato frasi offensive nei confronti della terna arbitrale”. L’allenatore è stato anche sanzionato per 15mila euro. acg 161352 Lug 2020