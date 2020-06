Serie A, ripresa senza fotografi e giornalisti. Perchè?

Serie A, il protocollo fa discutere

Ormai ci siamo, ancora pochi giorni e la Serie A tornerà in campo, il protocollo di sicurezza approvato anche se tra grandi polemiche e il campionato che può finalmente riprendere. Una ripresa senza una parte fondamentale dello spettacolo, giornalisti e fotografi. Il nuovo protocollo fa discutere e mette a rischio decine di famiglie che grazie al calcio vivono e mangiano, quelle degli operatori della comunicazione. Il nuovo protocollo prevede infatti che possano esser accreditati ‘solamente’ 10 fotografi, situazione simile riguarda i giornalisti con i posti in tribuna stampa più che limitati. Questo renderà impossibile a decine e decine di operatori, tra fotografi e giornalisti, di svolgere l’attività di cronaca ovviamente perdendo i compensi derivanti dallo svolgimento della stessa. Decine di famiglie già in difficoltà, un grido di allarme affinchè venga rivisto il regolamento rendendo possibile lo svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre è da aggiungere, possibile non ci sia soluzione per garantire la ‘distanza di sicurezza’ in uno stadio? Fotografi e giornalisti restano in attesa di una risposta, qualcuno li ascolterà?