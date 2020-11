Roma, Fonseca preocupato: emergenza in difesa

In casa giallorossa tiene banco l’emergenza difensiva. Fonseca spera di recuparare almeno uno tra Mancini, Smalling e Ibanez

Per la trasferta del San Paolo contro il Napoli, Paulo Fonseca spera di recuperare la difesa titolare. In piena emergenza contro il Cluj, l’allenatore portoghese non vuole presentarsi con la stessa difesa improvvisata, seppur avendo ottimi risultati, vista in Europa League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il recupero di Gianluca Mancini sembra essere quello più probabile. Contro il Parma, nonostante l’infortunio è riuscito a concludere la partita. Gli esami strumentali hanno escluso ogni forma di lesione ma in settimana si è allenato a parte. Nell’allenamento di ieri anche Ibanez e Smalling hanno forzato un po’ e tra i due l’ex Atalanta sembra essere quello più pronto. L’unico difensore di ruolo disponibile al momento è il brasiliano Juan Jesus, Kumbulla è ancora positivo al Covid19 e Fazio non è ancora al meglio. In caso di forfait da parte di Mancini, Smalling e Ibanez Fonseca sarà costretto a schierare Juan Jesus, Spinazzola e Cristante.