Serie A, Tchatchoua e Tengstedt trascinano il Verona | Al Marassi finisce 0-2

Allo stadio Luigi Ferraris va in scena la gara tra Genoa ed Hellas Verona, valida per la 3a giornata di questa Serie A. Buon inizio per gli uomini di Gilardino che vanno subito vicini al vantaggio con Vitinha che colpisce al volo col sinistro ma spara fuori. I rossoblù continuano a spingere, arrivando a colpire una traversa con Vasquez al 27′. Per il resto è un primo tempo abbastanza opaco che si accende nel finale con il Genoa recrimina per un possibile cartellino rosso ad Harroui per un brutto fallo ai danni di Vigliacco. Inizio di secondo tempo molto intenso, con Junior Messias protagonista che, parte da metà campo dopo un meraviglioso sombrero ma davanti al portiere con lo scavetto non inquadra lo specchio. Al 55′ però a passare è il Verona: Lazovic partendo da sinistra mette dentro un cross insidioso smanacciato da Gollini sul quale arriva Tchatchoua che col piattone la insacca alle spalle dell’ex portiere del Napoli.

Grande avvio di stagione per l’Hellas

Dopo il vantaggio continua a spingere l’ Hellas che al 63′ conquista un calcio di rigore per tocco di mano del neo entrato Thorsby. Dal dischetto va Tengstedt che trova il raddoppio con una botta sotto la traversa. Risposta immediata del Grifone con il solito Messias che va vicinissimo a riaprire la gara con un preciso rasoterra sul secondo palo che si spegne di un soffio a lato. Seconda vittoria stagionale per la squadra di Zanetti dopo il grande esordio contro il Napoli. Per quanto riguarda il Genoa bisognerà ripartire dal buon primo tempo.

Genoa-Verona, il tabellino:

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, de Winter, Vasquez; Sabelli(59′ Thorsby), Frendrup(84′ Ekhator), Badelj(59′ Malinovskyi), Messias(86’Accornero), Martin; Vitinha(59′ Ekuban ), Pinamonti. All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Ekubam, Ekhator, Marcandalli, Kassa, Accornero, Ahanor, Masini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Frese, Dawidowicz, Coppola; Tchatchoua, Belahyane, Duda(87′ Magnani), Lazovic(87′ Bradaric); Suslov(61′ Kasta os), Harroui(61′ Daniliuc); Tengstedt(73′ Mosquera). A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Sarr, Bradaric, Rocha Livramento, Kastanos, Dani Silva, Okoli, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse, Ghilardi