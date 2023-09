Serie A, Torino corsaro a Salerno (0-3) | Radonjic è scatenato!

Tutto facile per i granata

Grazie al gol di Buongiorno al 15′ e alla doppietta di Radonjic, il Torino passa facilmente contro la Salernitana, mandando in crisi proprio la squadra di Sousa, che non sa più vincere. La squadra di Juric è scatenata, lo dimostra anche una volta la prestazione di Radonjic, che è letteralmente in giornata. Il club granata grazie a questa vittoria sale a 7 punti e aggancia quella il Napoli di Garcia aspettando il prossimo impegno contro la Roma.