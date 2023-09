Salernitana-Torino, le ultimissime dall’Arechi

Salernitana e Torino in campo oggi alle 18. Torna Mazzocchi tra i titolari nella formazione campana, in attacco si punta ancora su Botheim per sostituire Dia, appena rientrato a Salerno. Si rivedono Lazaro e Radonjic, autore del gol vittoria nell’ultima gara contro il Genoa, favorito su Karamoh, per affiancare Vlasic sulla trequarti, nell’undici di partenza di Juric.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. All. Sousa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All: Juric.