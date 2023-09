Salernitana-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Quarta giornata di Serie A: la Salernitana ospita il Torino all’Arechi di Salerno, questa sera alle 18. Partenza non positiva per i padroni di casa, fermi a soli due punti, ottenuti contro Roma e Udinese, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Il Toro di Juric, reduce dalla vittoria contro il Genoa nell’ultimo impegno, vuole continuare ad ampliare la striscia di risultati positivi. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. All. Sousa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric.