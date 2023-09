Il tecnico ex Roma applaude i suoi

Partita dalle poche emozioni quella del Dacia Arena visto che Udinese e Frosinone non si fanno male. Nonostante i 6 tiri in porta della squadra di Sottil i friulani non riescono a trovare il gol del vantaggio con il Frosinone che regge bene il campo e dopo la bella vittoria contro l’Atalanta conquista un altro punto prezioso che permette di dare tranquillità al club di Stirpe.