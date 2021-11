Serie B, 13^ giornata: risultati e classifica. Brescia in vetta solitaria

Il Brescia espugna il Menti e guida la classifica

Il brescia in vetta solitaria del campionato di Serie B, Menti espugnato per 3-1 grazie alle reti di Palacio, e doppietta di Bertagnolli, padroni di casa sfortunati, tre legni ed un rigore sbagliato. L’Alessandria espugna Ferrara, ed ora la squadra di Clotet è in piena crisi di risultati, il Perugia batte il Crotone, l’Ascoli espugna il terreno del Pordenone.

Sabato 20 novembre

Ternana-Cittadella 1-1 (23′ Vita, 69′ Partipilo)

Spal-Alessandria 2-3 (21′ Mancosu, 23′ Chiarello, 28′ Dickmann, 35′ Corazza, 38′ Arrighini)

Frosinone-Lecce 0-0

Pordenone-Ascoli 0-1 (41′ Salvi)

Perugia-Crotone 2-0 (36′ Lisi, 86′ Matos)

Vicenza-Brescia 2-3 (18′ Proia, 21′ Palacio, 40′, 81′ Bertagnoli, 84′ Giacomelli)

Domenica 21 novembre

Parma-Cosenza ore 14.00

Reggina-Cremonese ore 14.00

Monza-Como ore 16.15

Pisa-Benevento ore 20.30

CLASSIFICA

Brescia 27

Lecce 24

Pisa 22

Reggina 22

Frosinone 22

Ascoli 21

Cittadella 20

Perugia 20

Benevento 19

Como 19

Cremonese 19

Monza 18

Ternana 17

Parma 16

Cosenza 14

Spal 14

Alessandria 11

Crotone 8

Vicenza 4

Pordenone 3