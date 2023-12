Il Lecco ferma il Venezia, la Sampdoria cade in casa contro la Feralpisalò

Giornata di sorprese la 18^ di Serie B, il venezia viene fermato in casa dal solito combattivo Lecco sul 2-2, mentre la Sampdoria offre il peggio di se e cade in casa contro la Feralpisalò che già nello scorso turno aveva battuto la Cremonese. Torna alla vittoria il Pisa dopo due sconfitte casalinghe, il Parma batte agevolmente la Ternana, il Brescia vince in rimonta a Catanzaro, il Sudtirol cade al Druso contro la Reggiana.

Sabato ore 14

Cittadella-Spezia 4-1: 15′ Carriero, 75′, 81′ Pittarello, 86′ Maistrello-61′ Moro

Como-PALERMO 3-3: 46′ Cutrone, 59′ Gabrielloni, 92′ rig. Verdi-17′ Di Francesco, 64′ Segre, 82′ Graves

Cremonese-Modena 4-0: 16′ Collocolo, 29′, 38′ Pickel, 31′ Ghiglione

Parma-Ternana 3-1: 10′ Man, 52′ Cyprien, 55′ Bernabè-8′ Raimondo

Venezia-Lecco 2-2: 57′ Johnsen, 60 Tessmann-21′ rig. Lepore, 71′ Ionita

Sabato ore 15

Catanzaro-Brescia 2-3: 10′ Ambrosino, 13′ Vandeputte-47′ Bjarnason, 58′ Bisoli, 91′ Bianchi

Sabato ore 16.15

Bari-Cosenza 0-0: -.

Pisa-Ascoli 1-0: 44′ Mlakar

Sampdoria-FeralpiSalò 2-3: 27′ Esposito, 54′ Murru-13′ Bergonzi, 22′ Butic, 81′ Zennaro

SudTirol-Reggiana 2-3: 28′ Masiello, 81′ rig. Casiraghi-2′ Bianco, 52′ Girma, 77′ Gondo