Serie B, 5^ giornata: la squadra della settimana. Bonfanti e Tramoni al TOP

Si è conclusa la 5^ giornata del campionato di Serie B, che vede il Pisa capolista solitaria inseguita da tre squadre, mentre continua la crisi della Sampdoria che esce sconfitta anche da Cosenza.

Ma vediamo i TOP 11 della settimana:

Portiere: Semper

Difensori: Situm, Zaro, Bertola, Doig

Centrocampisti: Molina, Bisoli, Collocolo

Attaccanti Tramoni, Bonfanti, Juric

A Como vedendo le prestazioni di Semper secondo noi, si stanno mangiando le mani, sempre decisivo ma nel contempo ha una sicurezza incredibile, quasi come se sapesse dove vanno a finire i tiri degli avversari.

In difesa Situm del Catanzaro, Zaro che pareggi ail Derby contro il Cesena con la sua specialità il colpo di testa, Bertola ormai una certezza di D’Angelo e Doig a sinistra.

A centrocampo Molina in rete con il Sudtirol contro la Reggiana, Bisoli cuore e trascinatore di Brescia e del Brescia e Collocolo della Cremonese ancora in rete contro lo Spezia.

In attacco il capocannoniere del campionato Bonfanti del Pisa, ieri decisivo a Salerno con una doppietta, così come il suo compagno di squadra Tramoni che con bellissimo tiro a giro sigla il tris, e Juric autore di una doppietta contro il Frosinone sempre più in crisi.