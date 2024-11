Serie B: i risultati della 14^ giornata. Il Pisa cade a Carrara, vola il Sassuolo

Il Pisa cade a Carrara abbastanza a sorpresa ma meritatamente, le migliori occasioni da rete le ha avute la squadra di Calabro che con questi tre punti esce dalla zona playout. Il Sassuolo cala il poker alla Salernitana e vola in testa alla classifica con pieno merito annunciandosi come dominatrice di questo campionato. Tutte le altre sfide del pomeriggio finiscono in parità con il Catanzaro che rimonta per ben due volte il Mantova.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Cosenza-Modena 1-1. Marcatori: 22’ Cotali (M), 80’ Cosenza (C)

Sabato, ore 15:00 Sassuolo-Salernitana 4-0. Marcatori: 64′ Pierini, 82′ Laurienté, 90′ Moro, 90’+6 Thorstvedt.

Sabato, ore 15:00 Juve Stabia-Brescia 0-0.

Sabato, ore 15:00 Catanzaro-Mantova 2-2. Marcatori: 7′ Bragantini (M), 26′ Iemmello (C), 65′ Bragantini (M), 79′ Buso (C).

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Pisa 1-0: 89′ Bouah.

Sabato, ore 17:15 Cesena-Reggiana 1-1. Marcatori: 56’ Pettinari, 65’ Shpendi.

Domenica, ore 15:00 Spezia-Sudtirol

Domenica, ore 15:00 Cremonese-Frosinone

Domenica, ore 15:00 Bari-Cittadella

Domenica, ore 17:15 Palermo-Sampdoria