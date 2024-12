Serie B: i risultati della 18^ giornata. Vincono Sassuolo e Spezia, il Pisa cade a Modena

Il Sassuolo vince ancora ed allunga in classifica sulle seconde, con lo Spezia che raggiunge il Pisa. La squadra di Grosso batte 2-1 il Palermo anche grazie ad una difesa da film horror dei rosanero che regalano la prima rete firmata da Laurientè, poi il pari di Le Douaron, mentre Pierini nella ripresa fissa il risultato finale. Lo Spezia vince a Catanzaro grazie ad una rete di F. Esposito e raggiunge un Pisa irriconoscibile sconfitto meritatamente a Modena grazie ad una rete di Caso. La Cararrese batte di misura il Cosenza, grazie ad un eurogol di Cicconi, il Mantova rifila tre reti al Frosinone, il Bari cade in casa contro il Sudtirol , mentre il Cittadella batte 3-1 la Reggiana.

I risultati



Venerdì, ore 20:30 Salernitana-Brescia 0-0.

Sabato, ore 15:00 Sassuolo-Palermo 2-1. Marcatori: 9′ Laurienté (S), 21′ Le Douaron (P), 70′ Pierini (S).

Sabato, ore 15:00 Mantova-Frosinone 3-1. Marcatori: 23′ Bragantini (M), 38′ Trimboli (M), 44′ Aramu (M), 55′ Begic (F).

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Cosenza 1-0. Marcatore: 77′ Cicconi.

Sabato, ore 15:00 Bari-Sudtirol 0-1. Marcatore: 90′ Rover.

Sabato, ore 17:15 Modena-Pisa 1-0. Marcatore: 57′ Caso.

Sabato, ore 17:15 Cittadella-Reggiana 3-1. Marcatori: 62′ Pandolfi (C), 78′ Tronchin (C), 84′ Gondo (R), 90’+6 Rabbi (C).

Sabato, ore 17:15 Catanzaro-Spezia 0-1. Marcatore: 18′ F.Esposito.

Domenica, ore 15:00 Juve Stabia-Cesena

Domenica, ore 17:15 Cremonese-Sampdoria