Serie B: i risultati della 23^ giornata. Vince il Pisa, pari Cremonese

Il Pisa vince con il minimo scarto contro la Salernitana, e si avvicina al Sassuolo che adesso è distante solo due lunghezze. Inizia male la sfida della squadra di Inzaghi, Marin espulso dopo 15 minuti e squadra in inferiorità numerica, ma nella ripresa ci pensa Moreo con un tocco ravvicinato a regalare i tre punti ai nerazzurri. La Cremonese pareggia in casa contro il Modena, il Brescia perde in caso nel fiale contro il Catanzaro, infine il Palermo cade 2-1 a Reggio Emilia.

Risultati della 23ma giornata in Serie B