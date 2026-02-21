Serie B: i risultati della 26^ giornata. Vincono Venezia, Palermo e Catanzaro

Dopo il pareggio di ieri sera tra Frosinone ed Empoli, oggi il Venezia allunga in testa alla classifica riuscendo a battere con fatica 3-2 un indomito Pescara. Per i lagunari a segno Adorante, Yeboah ed Hainaut, per la squadra di Gorgone doppietta di Di Nardo. Il Palermo ne approfitta, per la squadra di Inzaghi sei vittorie e quattro pareggi nelle ultime 10 partite, questa volta il Sudtirol cade sotto ai colpi del solito Pohjanpalo, Le Douaron e Ceccaroni ed ora il Frosinone è distante una sola lunghezza. Il Catanzaro di Aquilani continua a volare e cala il tris in trasferta all’Entella, il Mantova rimonta grazie alla doppietta di Bragantini e batte la Sampdoria, finisce 1-1 tra Padova e Bari.

Serie B – risultati 26a Giornata

Venerdì 20 febbraio 2026

Frosinone-Empoli (20:30) 2-2

18’ Shpendi (E), 45’+1’ Ghedjemis (F), 54’ Shpendi (E), 60’ Koutsoupias (F)

Sabato 21 febbraio 2026

Mantova-Sampdoria (15:00) 2-1

14’ Begic (S), 65’ Bragantini (M), 78’ Bragantini (M)

Padova-Bari (15:00) 1-1

13’ Di Mariano (P), 45’+1’ Piscopo (B)

Palermo-Südtirol (15:00) 3-0

21’ Pohjanpalo (P), 38’ Le Douaron (P), 52’ Ceccaroni (P)

Venezia-Pescara (15:00) 3-2

18’ Di Nardo (P), 41’ Adorante (V), 45’+1’ Yeboah (V), 58’ Di Nardo (P), 76’ Hainaut (V)

Virtus Entella-Catanzaro (15:00) 1-3

45’+2’ Favasuli (C), 68’ Petriccione (C), 70’ Franzoni (VE), 74’ Pompetti (C)

Cesena-Spezia (17:15) 1-1

4’ Shpendi (C), 17’ Artistico (S)

Carrarese-Monza (19:30)

Domenica 22 febbraio 2026

Juve Stabia-Modena (15:00)

Reggiana-Avellino (17:15)