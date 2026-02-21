Serie B: i risultati della 26^ giornata. Vincono Venezia, Palermo e Catanzaro

Dopo il pareggio di ieri sera tra Frosinone ed Empoli, oggi il Venezia allunga in testa alla classifica riuscendo a battere con fatica 3-2 un indomito Pescara. Per i lagunari a segno Adorante, Yeboah ed Hainaut, per la squadra di Gorgone doppietta di Di Nardo. Il Palermo ne approfitta, per la squadra di Inzaghi sei vittorie e quattro pareggi nelle ultime 10 partite, questa volta il Sudtirol cade sotto ai colpi del solito Pohjanpalo, Le Douaron e Ceccaroni ed ora il Frosinone è distante una sola lunghezza. Il Catanzaro di Aquilani continua a volare e cala il tris in trasferta all’Entella, il Mantova rimonta grazie alla doppietta di Bragantini e batte la Sampdoria, finisce 1-1 tra Padova e Bari.
Serie B – risultati 26a Giornata
Venerdì 20 febbraio 2026
Frosinone-Empoli (20:30) 2-2
18’ Shpendi (E), 45’+1’ Ghedjemis (F), 54’ Shpendi (E), 60’ Koutsoupias (F)
Sabato 21 febbraio 2026
Mantova-Sampdoria (15:00) 2-1
14’ Begic (S), 65’ Bragantini (M), 78’ Bragantini (M)
Padova-Bari (15:00) 1-1
13’ Di Mariano (P), 45’+1’ Piscopo (B)
Palermo-Südtirol (15:00) 3-0
21’ Pohjanpalo (P), 38’ Le Douaron (P), 52’ Ceccaroni (P)
Venezia-Pescara (15:00) 3-2
18’ Di Nardo (P), 41’ Adorante (V), 45’+1’ Yeboah (V), 58’ Di Nardo (P), 76’ Hainaut (V)
Virtus Entella-Catanzaro (15:00) 1-3
45’+2’ Favasuli (C), 68’ Petriccione (C), 70’ Franzoni (VE), 74’ Pompetti (C)
Cesena-Spezia (17:15) 1-1
4’ Shpendi (C), 17’ Artistico (S)
Carrarese-Monza (19:30)
Domenica 22 febbraio 2026
Juve Stabia-Modena (15:00)
Reggiana-Avellino (17:15)