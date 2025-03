Serie B: i risultati della 28^ giornata. Il Sassuolo batte il Pisa al Mapei

Al Mapei di Reggio Emilia vince il Sassuolo il big match della 28^ giornata, decide una rete di Luca Moro di testa su assist del solito Berardi. Ma il Pisa non sfigura e nel secondo tempo tre grosse occasioni non sfruttate da Tramoni, Lind e Meister, non regalano un punto meritato contro i neroverdi. Il Sassuolo è ormai con un piede in Serie A, mentre per il Pisa si deciderà molto nella prossima trasferta di La Spezia di domenica prossima. Nelle altre partite di giornata, il Cesena batte 2-0 la Salernitana, il Frosinone torna alla vittoria contro il Mantova, la Juve Stabia perde in casa contro il Cittadella, mentre al Dei Marmi finisce 2-2 tra Cararrese e Cremonese.

I risultati

Venerdì, ore 19:30 Sudtirol-Spezia 1-1. Marcatori: 26’ Odogwu (Sud), 29’ Mateju (Spe).

Sabato, ore 15:00 Cesena-Salernitana 2-0. Marcatori: 84′ Prestia, 90’+5 Antonucci.

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Mantova 2-1. Marcatori: 2′ Festa (Aut.) (F), 11′ Radaelli (M), 18′ Lusuardi (F).

Sabato, ore 15:00 Juve Stabia-Cittadella 0-1. Marcatore: 33′ Okwonkwo.

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Cremonese 2-2. Marcatori: 12′ Zanimacchia (Cre), 26′ Finotto (Car), 42′ Cherubini (Car), 87′ Johnsen (Cre).

Sabato, ore 17:15 Sassuolo-Pisa 1-0. Marcatore: 23’ Moro.

Domenica, ore 15:00 Modena-Cosenza

Domenica, ore 15:00 Palermo-Brescia

Domenica, ore 15:00 Catanzaro-Reggiana

Domenica, ore 17:15 Bari-Sampdoria