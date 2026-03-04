Serie B: i risultati della 28^ giornata. Oggi Palermo impegnato con il Mantova

Negli anticipi del martedì sera Venezia e Monza vincono le loro rispettive partite contro Avellino e Cesena e rimangono appaiate in testa alla classifica di Serie B. Il Venezia rifila un poker all’Avellino che è stato contestato dai suoi tifosi, mentre il Monza vince 3-1 a Cesena. Nelle altre gare finisce 2-2 tra Padova e Spezia, la Reggiana perde in casa contro il Sudtirol 4-0, il Modena cade 2-1 a Chiavari contro la Virtus Entella. Oggi sono in programma 5 gare con il Frosinone che riceve il Pescara, mentre il Palermo attende al Barbera il Mantova.

Serie B – risultati 28a Giornata

Martedì 3 marzo 2026

Padova-Spezia (19:00) 2-2

24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 82’ Bonfanti (S)

Cesena-Monza (20:00) 1-3

25’ Azzi (M), 33’ Cuteone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)

Reggiana-Südtirol (20:00) 0-4

39’ Kofler (S), 83’ Pecorino (S), 86’ Casiraghi (S), 90’+3’ Merkaj (S)

Venezia-Avellino (20:00) 4-0

38’ Dagasso (V), 40’ autorete Reale (V), 44’ Busio (V), 90’+1’ Dagasso (V)

Virtus Entella -Modena (20:00) 2-1

45’ Del Lungo (VE), 45’+2’ Tonoli (M), 85’ Karic (VE)

Mercoledì 4 marzo 2026

Carrarese-Catanzaro (19:00)

Bari-Empoli (20:00)

Frosinone-Pescara (20:00)

Juve Stabia-Sampdoria (20:00)

Palermo-Mantova (20:00)

Classifica