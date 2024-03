Serie B: i risultati della 29^ giornata. Il Palermo vince a Lecco, il venezia cala il tris al Bari

I risultati della 29^ giornata di Serie B

Nelle due partite della Domenica, il Palermo vince a Lecco grazie ad una rete di Nedelcearu e si rilancia in classifica, Lecco sempre più ultimo con la retrocessione che è dietro l’angolo. Il Venezia trascinato dai suoi bomber Gytkjaer e Pohjanpalo supera per 3-1 il Bari e si porta in scia alla Cremonese, pugliesi sempre più in crisi e contestati.

Sabato ore 14

Cosenza-Cittadella 0-0: -.

Modena-FeralpiSalò 2-3: 6′ Abiuso, 65′ rig. Palumbo-34′ Di Molfetta, 45’+7 rig. Butic, 91′ rig. La Mantia

Spezia-SudTirol 2-1: 8′, 73′ rig. Verde-32′ rig. Casiraghi

Sabato ore 16.15

Catanzaro-Reggiana 0-1: 12′ aut. Fulignati

Cremonese-Como 2-1: 45′ rig. Coda, 88′ Zanimacchia-68′ Da Cunha

Pisa-Ternana 1-0: 89′ Moreo

Domenica ore 16.15

Lecco-Palermo:0-1 36′ Nedelcearu

Venezia-Bari:3-1 3′ Gytkjaer, 15′ Altare, 37′ Puscas, 90′ Pohjanpalo

Lunedì ore 20.30

Sampdoria-Ascoli:

Giocata ieri

Parma-Brescia 2-1: 52′ Man, 89′ Del Prato-16′ Jallow