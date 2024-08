Serie B: i risultati della 3^ giornata. In testa Reggiana e Juve Stabia, Pirlo verso l’esonero

La Serie B ha emesso i verdetti relativi alla terza giornata di campionato, nei tre posticipi hanno conquistato i tre punti Juve Stabia e Cesena, mentre è finito in parità l’incontro tra Cosenza e Spezia. Si ritrovano in vetta alla classifica Reggiana e Juve Stabia, con le Vespe che sono l’assoluta sorpresa di questo inizio di campionato, squadra costruita da giovani con un Pagliuca al comando sempre più convincente. Se a Castellammare ridono a Genova sponda Samp piangono, l’ennesima sconfitta è costata cara ad Andrea Pirlo che verrà esonerato, per la successione in pole c’è attualmente Sottil.

Bari-Sassuolo 1-1 (Reti: 19’ Thorstvedt, 93’ Lasagna)

Carrarese-Sudtirol 2-0 (Reti: 45’ Schiavi; 56’ Finotto)

Cittadella-Pisa 1-1 (Reti: 8’ Arena; 25’ Vita)

Cremonese-Palermo 0-1 (Rete: 76’ Insigne)

Frosinone-Modena 1-1 (Rete: 59’ Distefano; 93’ Defrel)

Reggiana-Brescia 2-0 (Reti: 5’ Maggio; 86’ Portanova)

Salernitana-Sampdoria 3-2 (Reti: 1’ Nwankwo; 4’ Tutino; 21’ Coda; 60’ Valencia; 85’ Braaf)

Cesena-Catanzaro 2-0 (Reti: 18’ Kargbo; 47’ Adamo)

Cosenza-Spezia 0-0

Juve Stabia-Mantova 1-0 (Rete: 14’ Piscopo)

Classifica: Reggiana e Juve Stabia p.ti 7; Cesena, Salernitana, Sudtirol 6; Pisa, Sassuolo, Spezia 5; Mantova, Modena, Cittadella, Cosenza4; Carrarese, Cremonese, Brescia, Palermo 3; Frosinon, Catanzaro 2; Sampdoria, Bari 1.