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lunedì, Marzo 16, 2026
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Serie B: i risultati della 30^ giornata. Ashley Cole a Cesena, l’Avellino espugna Chiavari

L'Avellino vince contro l'Entella

Di
Salvatore Ciotta
-
9
Ballardini

Nelle ultime due gare della 30^ giornata finisce 0-0 tra Sudtirol e Pescara, mentre l’Avellino vince a Chiavari contro l’Entella e mette un altro mattoncino verso la salvezza. Ballardini ormai  un evergreeen, ed in Irpinia dopo un inizio stentato sembra aver trovato la giusta ricetta per la salvezza , due vittorie consecutive che portano i Lupi a distanza dalla zona retrocessione. Il Pescara continua nella sua risalita, un punto a Bolzano che tiene accese la fiammella di una clamorosa rimonta dall’ultima posizione di classifica.

Nel frattempo a Cesena dopo il pareggio contro il Frosinone, Mignani viene esonerato ed al suo posto è in arrivo abbastanza a sorpresa Ashley Cole che avrà l’arduo compito di traghettare la squadra bianconera verso i Playoff.

I risultati

Modena-Spezia 3-0
29’pt e 10’st De Luca, 14’st Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1
10’pt Artioli (B), 15’pt e 3’st Rao (B), 12’st Moncini (B), 43’st Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2
40’pt Corrado (F), 14’st e 34’st Corazza (C), 27’st Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2
21’pt Bragantini (M), 37’pt Cella (M), 5’st S. Shpendi (E), 39’st Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1
33’pt Mosti (J), 32’st rig. Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3
17’pt Alesi (C), 6’st e 49’st Iemmello (C), 47’st Di Maggio (P)

Monza-Palermo 3-0
18’pt Petagna, 18’st Ciurria, 43’st Colombo

Sampdoria-Venezia 0-0

Virtus Entella-Avellino 1-2
22’pt Russo (A), 25’pt Cancellotti (A), 48’st Tiritiello (E)

Südtirol-Pescara 0-0

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