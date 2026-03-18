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mercoledì, Marzo 18, 2026
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Serie B: i risultati della 31^ giornata. Palermo è crisi contro le big?

Il Venezia batte 3-1 il Padova

Di
Salvatore Ciotta
-
13
pisa calcio
FILIPPO INZAGHI RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Palermo dopo la sconfitta a Monza pareggia al Barbera contro la Juve Stabia, un 2-2 che però assomiglia ad una mini crisi di risultati contro le prime otto in classifica. Infatti la squadra di Inzaghi fino ad oggi non è riuscita a vincere un solo scontro diretto contro le candidate alla promozione e quelle in posizione playoff, tre miseri pareggi ed una difficoltà di segnare contro le migliori della B che è sempre più palese.

Nelle altre gare il Mantova rifila tre reti ad un Cesena in crisi nonostante il cambio di allenatore, il Monza pareggia a reti bianche a Reggio Emilia, parità anche al Picco 1-1 tra Spezia ed Empoli con i toscani che pareggiano nel finale grazie ad un rigore di Saporiti, il Venezia torna alla vittoria battendo 3-1 il Padova.

I risultati

Palermo-Juve Stabia 2-2
11’pt rig. Leone (J), 15’st rig. Pohjanpalo (P), 20’st Bani (P), 28’st Mosti (J)

Catanzaro-Modena (rinviata causa maltempo)

Mantova-Cesena 3-0
6’pt aut. Zaro, 12’st Meroni, 48’st Mancuso

Reggiana-Monza 0-0

Spezia-Empoli 1-1
24’st Artistico (S), 50’st rig. Saporiti (E)

Venezia-Padova 3-1
41’pt Svoboda (V), 1’st Doumbia (V), 29’st Kike Perez (V), 37’st Capelli (P)

Frosinone-Bari (18/03, ore 19:00)

Avellino-Südtirol (18/03, ore 20:00)

Carrarese-Sampdoria (18/03, ore 20:00)

Pescara-Virtus Entella (18/03, ore 20:00)

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