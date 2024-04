Serie B: i risultati della 33^ giornata. Cremonese ko, vince il Como

La Cremonese perde clamorosamente in casa ad opera di una Ternana che ci ha creduto fino in fondo, ed infatti al 96′ arriva la rete decisiva segnata da Distefano per tre punti che danno ossigeno alla Fere, mentre i Lombardi perdono terreno dal Como. Proprio il Como tallona il parma, batte 2-1 il Bari anche grazie al solito Gabrielloni e sente odore di Serie A. Nelle altre partite, il Pisa torna alla vittoria contro la Feralpisalò, grazie ad una doppietta di Valoti, la Sampdoria perde in casa contro il Sudtirol, il Parma ha ragione agevolmente dello Spezia, vittoria a sorpresa del Lecco contro la Reggiana.

Sabato ore 14

Cittadella-Ascoli 0-0: -.

Como-Bari 2-1: 38′ Gabrielloni, 60′ Da Cunha-90′ Puscas

Cremonese-Ternana 1-2: 13′ Tsadjout-17′ Favilli, 96′ Di Stefano

Pisa-FeralpiSalò 3-1: 16′, 94′ Valoti, 38′ Arena-83′ Dubickas

Sampdoria-SudTirol 0-1: 49′ Tait

Sabato ore 16.15

Cosenza-Palermo 1-1: 61′ rig. Tutino-43′ Buttaro

Lecco-Reggiana 1-0: 60′ Ionita

Parma-Spezia 2-0: 45’+1 Hernani, 87′ Charpentier

Domenica ore 16.15

Venezia-Brescia:

Giocata ieri

Modena-Catanzaro 1-3: 34′ Tremolada-16′, 68′ Iemmello, 25′ Vandeputte