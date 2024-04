Serie B: i risultati della 34^ giornata. Vincono Como e Venezia, pari Cremonese

Sette pareggi nella 34^ giornata di Serie B, la paura di non perdere inizia a serpeggiare tra le squadre, ed un punto alla fine è meglio che niente. Il Venezia vince in rimonta a Lecco anche grazie al solito Pojanpalo, il Como rifila cinque reti alla Feralpisalò, i lombardi tallonano il Parma che nell’anticipo di venerdì aveva pareggiato a Palermo. Finisce senza reti il Derby ligure, così come tra Bari e Pisa, con i toscani che erano passati in vantaggio grazie ad una rete di Calabresi, nella ripresa i pareggio di Puscas su rigore.

I RISULTATI

Sabato ore 14

Ascoli-Modena 0-0: -.

Bari-Pisa 1-1: 60′ rig. Puscas-3′ Calabresi

Brescia-Ternana 0-0: -.

FeralpiSalò-Como 2-5: 16′ Felici, 45’+1 Zennaro-21′, 39′ Cutrone, 31′ Barba, 64′ Strefezza, 86′ Braunoder

Sabato ore 16.15

Catanzaro-Cremonese 0-0: -.

Lecco-Venezia 1-2: 22′ Buso-58′ Pohjanpalo, 60′ Busio

Spezia-Sampdoria 0-0: -.

SudTirol-Cittadella 0-0: -.

Giocate ieri

Palermo-Parma 0-0: -.

Reggiana-Cosenza 0-4: 6′ D’Orazio, 44′ Tutino, 82′, 90′ Forte