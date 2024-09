Serie B: i risultati della 6^ giornata Frosinone è crisi nera, lo Spezia vince il Derby

Lo Spezia vince il derby contro la Carrarese, ed ora i toscani sono ultimi in classifica insieme al Frosinone. D’Angelo ha trovato la quadra per la sua squadra, ed ora si trova a due punti dal Pisa, e con i fratelli Esposito in questa forma nulla è impossibile. Il Frosinone sprofonda sempre di più, 3-0 casalingo da parte del Bari ed ultimo posto confezionato, Vivarini al momento non è in discussione. Infine il Montova grazie a Mancuso batte il Cittadella e si porta in zona playoff.

Catanzaro-Cremonese 1-2 (Castagnetti, Barbieri (Cr), Compagnon (Cz))

Cosenza-Sassuolo 0-1 (Laurienté)

Palermo-Cesena 0-0

Pisa-Brescia 2-1 (Piccinini, Tramoni M. (P), Moncini (B))

Reggiana-Salernitana 0-0

Sampdoria-Südtirol 1-0 (Venuti)

Modena-Juve Stabia 3-0 (Palumbo, Santoro, Abiuso)

Frosinone-Bari 0-3 (Maita, Dorval, Favilli)

Mantova-Cittadella 1-0 (Mancuso)

Spezia-Carrarese 4-2 (Cerri, Oliana (C), Esposito F., Esposito S., Esposito F., Hristov (S))