Serie B: il programma della 16^ giornata

Il programma della 16^ giornata di Serie B

La serie B ha in programma la 16^ giornata e le gare verranno giocate tra oggi pomeriggio e Domenica. La capolista Parma attende al Tardini un Palermo affamato di punti, mentre il Venezia scenderà in campo a Cremona. La sorpresa Catanzaro attende questo pomeriggio un Pisa visto in ripresa, mentre la Sampdoria se la vedrà contro un Lecco sempre più lanciato verso la zona salvezza.

Il programma della 16^ giornata

Sabato ore 14

Ascoli-Spezia:

Bari-SudTirol:

Cittadella-Cosenza:

Cremonese-Venezia:

Sampdoria-Lecco:

Ternana-FeralpiSalò:

Sabato ore 16.15

Catanzaro-Pisa:

Domenica ore 16.15

Como-Modena:

Parma-Palermo:

Reggiana-Brescia: