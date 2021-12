Serie B: il programma della 16^ giornata. De Luca affonda il Vicenza

Il programma della 16^ giornata di Serie B

Nell’anticipo del venerdì il Perugia grazie ad una rete di De Luca batte il Vicenza e si porta in zona playoff, la squadra di Brocchi lotta ma si ritrova sempre più ultima in classifica. Oggi pomeriggio il big match è sicuramente quello del Rigamonti dove il Brescia riceve un lanciatissimo Monza, il Pisa domani sarà in trasferta a Como. Interessante Lecce-Reggina al Via del Mare, il Benevento può salire in classifica se batte il Pordenone.

Di seguito il programma completo:

PERUGIA – LR VICENZA Venerdì 3/12 1-0 49′ De Luca

BENEVENTO–PORDENONE Sabato 4/12 h. 14.00

COSENZA – CREMONESE Sabato 4/12 h. 14.00

CROTONE – SPAL h. Sabato 4/12 14.00

FROSINONE – TERNANA Sabato 4/12 h. 14.00

LECCE – REGGINA Sabato 4/12 h. 16.15

ASCOLI – PARMA Domenica 5/12 h. 14.00

COMO – PISA Domenica 5/12 h. 14.00

BRESCIA – MONZA Domenica 5/12 h. 16.15

ALESSANDRIA-CITTADELLA Domenica 5/12 h. 20.30