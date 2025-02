Serie B: il programma della 28^ giornata

Il programma della 28^ giornata si è aperto con il pareggio al Druso tra Sudtirol e Spezia, un buon punto per la squadra di Castori, una mezza sconfitta per lo Spezia che avrebbe dovuto vincere per avvicinarsi al Pisa. E proprio domani, i nerazzurri sono impegnati al Mapei Stadium contro il Sassuolo seguiti da 7000 tifosi, una marea di persone in movimento. Il Catanzaro sarà impegnato contro la Reggiana, mentre la Cremonese giocherà sul difficile campo della Carrarese.

Il programma

Venerdì, ore 19:30 Sudtirol-Spezia 1-1

Sabato, ore 15:00 Cesena-Salernitana

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Mantova

Sabato, ore 15:00 Juve Stabia-Cittadella

Sabato, ore 15:00 Carrarese-Cremonese

Sabato, ore 17:15 Sassuolo-Pisa

Domenica, ore 15:00 Modena-Cosenza

Domenica, ore 15:00 Palermo-Brescia

Domenica, ore 15:00 Catanzaro-Reggiana

Domenica, ore 17:15 Bari-Sampdoria