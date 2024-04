Serie B: il programma della 35^ giornata. Venerdì due anticipi a Pisa e Venezia

La 35^ giornata del campionato di Serie B si apre Venerdì 26 con gli anticipi Pisa-Catanzaro e Venezia-Cremonese. A Pisa i nerazzurri di Aquilani cercano tre punti per ottenere un posto nei playoff, mentre il Catanzaro vuole consolidare la propria posizione, al Penzo sfida tra terza e quarta in classifica con il Lagunari che inseguono il Como e quindi la seconda posizione che permette la promozione diretta in Serie A.

Sabato il Parma capolista avrà un compito semplice contro il Lecco ultimo in classifica, il Palermo attende la Reggiana, mentre il Brescia incrocerà uno Spezia bisognoso di punti salvezza.

Venerdì ore 20.30

Pisa-Catanzaro:

Venezia-Cremonese:

Sabato ore 14

Brescia-Spezia:

Modena-SudTirol:

Parma-Lecco:

Ternana-Ascoli:

Sabato ore 16.15

Cittadella-FeralpiSalò:

Cosenza-Bari:

Palermo-Reggiana:

Sampdoria-Como: