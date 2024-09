Serie B: il programma della 5^ giornata. Pari tra Cesena e Modena

Finisce in parità il Derby tra Cesena e Modena, con i canarini in vantaggio con il solito Pedro Mendes, poi la rimonta dei bianconeri con Bastoni ed un rigore di Shpendi, nella ripresa il pareggi odi testa firmato da Zero. Il Modena chiude in 10 causa espulsione di Caldara per un’entrata killer su Berti, le cui condizioni sono da valutare.

Il programma completo:

Venerdì 13 settembre 2024, ore 20:30

Cesena – Modena 2-2

Sabato 14 settembre 2024, ore 15:

Bari – Mantova

Brescia – Frosinone

Cittadella – Catanzaro

Cremonese – Spezia

Juve Stabia – Palermo

Domenica 15 settembre 2024, ore 15:

Carrarese – Sassuolo

Cosenza – Sampdoria

Reggiana – SudTirol

Salernitana – Pisa.